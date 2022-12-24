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Торговые сети заявили о возможном сокращении ассортимента социально значимых товаров

24 декабря 2022 12:12
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Торговые сети заявили о возможном сокращении ассортимента социально значимых товаров

Ассортимент социально значимых продуктов может уменьшиться из-за поправок к закону о торговле. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Законопроект, предусматривающий снижение срока оплаты продуктов питания торговыми сетями поставщикам до 4-10 дней, может привести к сокращению ассортимента социально значимых товаров на полках магазинов. Само же введение поправок было обосновано тем, что производители продуктов постоянно находятся в дефиците ликвидности. Речь идет о том, что получаемые кредиты повышают себестоимость продуктов, а ранее предоставляемая отсрочка платежей была бесплатным кредитованием торговли со стороны поставщиков.

В АКОРТ посчитали, что законопроекту не получится удержать или заморозить рост цен на социально значимые продукты, так как из-за этого растет логистическая нагрузка. Вследствие этого будет уменьшаться ассортимент продукции, что приведет, скорее всего, к банкротству ряда небольших компаний.

Источник издания в одной из торговых сетей объяснил, что из-за законопроекта оборачиваемость ряда продуктов будет превышать минимальные сроки оплаты. Для более быстрых продаж ретейлеры будут уменьшать объемы закупок, однако их частота заметно вырастет, как и расходы на логистику, пишет Газета.

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