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Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России устранен, с 20 декабря регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа. Специалисты вели восстановительные работы в течение полутора суток, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов.

Ранее сообщалось, что технический сбой в работе ведомственных информационных ресурсов спровоцировала коммунальная авария в серверных помещениях. Компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Уточняется, что 20 декабря объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, передает Радио Маяк.