Табачная компания Philip Morris уйдет с российского рынка

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Компания Philip Morris International (PMI) уйдет с российского рынка до конца 2022 года. Об этом в интервью Bloomberg заявил исполнительный директор концерна Яцек Ольчак:

"Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года мы согласуем наш уход с Россией".

Philip Morris - крупнейший производитель табачных изделий (бренды Marlboro, L&M, IQOS). Российский рынок для концерна является седьмым по величине. Две фабрики PMI находятся в Ленинградской области и Краснодарском крае. Ранее руководством компании было принято решение снизить объем производства в РФ, пишет РГ.