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Свыше 80% выявленных в прошлом году финансовых пирамид действовали в интернете, большинство из них работали через соцсети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России. Там отметили еще одну тенденцию по итогам 2021-го года – это привлечение средств людей в криптовалюты и псевдокриптовалюты, а также проекты, рекламирующие получение дохода за счет участия в создании майнинг-ферм.

За прошлый год МВД возбудило ряд уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид. Ущерб, который нанесли гражданам подобные интернет-проекты, превышает 2 миллиарда рублей, отметили в ведомстве.