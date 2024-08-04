Супермаркет в здании Госдумы перестал продавать алкоголь

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Супермаркет в здании Государственной думы перестал продавать алкоголь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

По словам государственного деятеля, это произошло по инициативе фракции. Нечаев уверен, что в результате принятого решения качество законопроектов только вырастет.

Лидер "Новых людей" поблагодарил депутата Госдумы Сардану Авксентьеву, выступившую с инициативой убрать алкоголь с прилавков думского супермаркета. Также Алексей Нечаев выразил слова признательности Вячеславу Володину за оперативную реакцию.

Сардана Авксентьева предложила убрать алкоголь из магазина в Госдуме 19 июня. С инициативой она выступила после того, как Вячеслав Володин выступил за запрет продажи энергетиков, пишет Смотрим.