Суды в Москве запретили объявления о найме с пометкой "только для славян"

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Московские суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян", свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, в одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации во "ВКонтакте" с поиском бригад, строителей и людей на демонтаж, содержащие фразу "только славяне". Как указал суд, дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом.

В другом иске дискриминацию усмотрели на сайте с объявлениями, где была размещена вакансия повара-пекаря блинов все с той же пометкой. Еще одно административное дело попало в суд из-за объявления о приеме на работу няни для ребенка при наличии у соискателя только славянской внешности.

Под ограничения также попала публикация с формулировкой "для съемок рекламы требуются мужчины славянской внешности" на сайте с кастингами.

Решения по искам вынесли в феврале-марте 2025 года, в каждом случае информация была запрещена к распространению.