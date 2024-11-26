Судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов

Я нашел ошибку
Главные новости:
ВС предложил расширить возможность отсрочки от наказания матерям с детьми
ВС предложил расширить возможность отсрочки от наказания матерям с детьми
Вячеслав Федорищев провел заседание президиума комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
Минсельхоз ввел запрет на вылов воблы в Волге и Каспии в 2025 году
Минсельхоз ввел запрет на вылов воблы в Волге и Каспии в 2025 году
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
7 тематических треков и топовые спикеры: что ждёт участников форума «Мой бизнес 63»
7 тематических треков и топовые спикеры: что ждёт участников форума «Мой бизнес 63»
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
на выставке «Самара» завершились «Дни городского округа Сызрань»
На выставке «Самара» завершились «Дни городского округа Сызрань»
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.79
1.21
EUR 108.87
1.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Во время Адвента в зале Самарской кирхи пройдет целый ряд тематических мероприятий
Весь список
  • Персональные данные

Судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов

26 ноября 2024 13:45
129
Судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов

Коллекторы, банки и МФО столкнулись с волной внеплановых проверок по процессам взыскания долгов, узнал РБК. Они проходят по поручению Григоренко. ФССП проверяет, как взыскатели контактируют с должниками и кого берут на работу.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в октябре начала проводить масштабную проверку юридических лиц, которые занимаются взысканием долгов граждан, — коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций (МФО), рассказали РБК четыре источника на рынке взыскания. По их словам, надзорные действия приставов стали самыми серьезными и жесткими за последние два-три года.

Приставы действуют по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко (документ есть у РБК): оно было дано 10 октября 2024 года и предписывает ФССП провести до 10 декабря «внеплановые выездные проверки» коллекторов на предмет соблюдения профильного закона «О взыскании» (230-ФЗ). В аппарате правительства РБК подтвердили наличие поручения и его содержание. Представитель ФССП также сообщил, что территориальные органы службы проверяют коллекторские агентства, банки и МФО в соответствии с поручением зампреда правительства. Детали и результаты этих надзорных действий в ФССП не раскрыли.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинцу пришлось заплатить за разбитую в ДТП машину
25 ноября 2024, 18:59
Тольяттинцу пришлось заплатить за разбитую в ДТП машину
Так как добровольно возмещать компенсацию должник не торопился, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановление о взыскании... Происшествия
425
Жителей Самарской области призывают сообщать о коррупции
25 ноября 2024, 16:12
Жителей Самарской области призывают сообщать о коррупции
Вся поступившая информация тщательно проверяется. Общество
446
Житель Красноярского района заплатит за оскорбление представителя власти
22 ноября 2024, 11:57
Житель Красноярского района заплатит за оскорбление представителя власти
Судебные приставы взыскали с нарушителя уголовный штраф в размере 20 тысяч рублей. Общество
444
В центре внимания
26 ноября 2024  14:59
Вячеслав Федорищев провел заседание президиума комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
42
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
26 ноября 2024  14:15
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
177
Из-за заторов на М-5 около Тольятти и Жигулевска водителям рекомендуют выбирать другую дорогу
26 ноября 2024  10:43
Из-за заторов на М-5 около Тольятти и Жигулевска водителям рекомендуют выбирать другую дорогу
215
В Самаре появятся «Тимуровские отряды»
26 ноября 2024  10:34
В Самаре появятся «Тимуровские отряды»
329
На площадке у Самарского филиала Третьяковской галереи монтируют 16-метровую елку
25 ноября 2024  16:30
На площадке у Самарского филиала Третьяковской галереи монтируют 16-метровую елку
436
Весь список