Судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов

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Коллекторы, банки и МФО столкнулись с волной внеплановых проверок по процессам взыскания долгов, узнал РБК. Они проходят по поручению Григоренко. ФССП проверяет, как взыскатели контактируют с должниками и кого берут на работу.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в октябре начала проводить масштабную проверку юридических лиц, которые занимаются взысканием долгов граждан, — коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций (МФО), рассказали РБК четыре источника на рынке взыскания. По их словам, надзорные действия приставов стали самыми серьезными и жесткими за последние два-три года.

Приставы действуют по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко (документ есть у РБК): оно было дано 10 октября 2024 года и предписывает ФССП провести до 10 декабря «внеплановые выездные проверки» коллекторов на предмет соблюдения профильного закона «О взыскании» (230-ФЗ). В аппарате правительства РБК подтвердили наличие поручения и его содержание. Представитель ФССП также сообщил, что территориальные органы службы проверяют коллекторские агентства, банки и МФО в соответствии с поручением зампреда правительства. Детали и результаты этих надзорных действий в ФССП не раскрыли.