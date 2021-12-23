Суд в Москве оштрафовал Twitter за неудаление контента на 3 млн рублей

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Суд Таганского района города Москвы оштрафовал Twitter на 3 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам.

16 декабря мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что приставы возбудили против Twitter еще шесть дел — о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов, пишут "Известия".

За два дня до этого в Московском мировом суде сообщили, что социальной сети Twitter, а также Meta (Facebook) и поисковой системе Google грозят многомиллионные штрафы в России за неудаление запрещенного в РФ контента. Так, Twitter может грозить 12 млн рублей штрафа, Google — 16 млн рублей, а Meta — 20 млн рублей.