Суд в Москве арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

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Лефортовский районный суд Москвы заключил трех граждан Украины под стражу по подозрению в подготовке теракта. Они арестованы на два месяца, до 23 января. Об этом «Ъ» сообщили в суде.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

10 ноября сотрудники ФСБ отчитались о предотвращении теракта в административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга. Что это за объект, в ФСБ не уточнили. В ведомстве сообщили, что организатор теракта, 47-летний россиянин, хотел «посеять панические настроения» среди екатеринбуржцев и дестабилизировать работу органов власти.