Суд рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории России

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Балашихинский городской суд зарегистрировал дело о самой крупной взятке в истории России, сообщило РИА «Новости». Ее размер составляет 2,7 тысячи биткоинов (более шести миллиардов рублей по нынешнему курсу).

По версии следствия, сотрудник СК вымогал криптовалюту у хакерской группировки Infraud Organization. Перечислив средства, злоумышленники сами обратились в ФСБ с жалобой на следователя, после чего его арестовали.

Позже правоохранители задержали его предполагаемую сообщницу, которая попыталась получить доступ к носителям информации, чтобы передать арестованному полученные незаконным путем биткоины.

Фигуранты дела свою вину не признают: они заявили, что не получали средств от хакеров.