Суд оштрафовал Ookla на 6 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

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Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Ookla, которая занимается услугами в сфере интернет-аналитики, на 6 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян в РФ, сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать компанию Ookla LLC виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по хранению персональных данных граждан России в РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 6 млн рублей", - огласил решение судья. Компании грозило максимальное наказание в виде штрафа в размере 18 млн рублей.

Как напомнил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, в прошлом году суд уже привлекал компанию Ookla к административной ответственности за нарушение закона о локализации данных и оштрафовал ее на 1 млн рублей. «С 2015 года российские и иностранные компании обязаны хранить личную информацию россиян только на территории России. По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день хранение персональных данных россиян локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России. В первую очередь, такая мера призвана усилить информационную безопасность страны и граждан. А учитывая то, что против России сейчас ведется информационная война и количество утечек баз персональных данных в России в первом полугодии выросло в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, это меря является необходимой. И важно тщательно следить за тем, как она выполняется. Возможно, даже ужесточать ответственность в этой сфере», - считает парламентарий.