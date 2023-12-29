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Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей

29 декабря 2023 21:18
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Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей

Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву на 100 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что суд вынес постановление в отношении девушки, обвиняемой в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

В публикации напомнили, что Ивлеева организовала в столице мероприятие с дресс-кодом almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

«В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — говорится в материале.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении, пишут "Известия".

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