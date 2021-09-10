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Строительство «Северного потока −2» полностью завершили

10 сентября 2021 12:42
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Строительство «Северного потока −2» полностью завершили

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено утром 10 сентября, говорится в сообщении «Газпрома».

«На утреннем оперативном совещании в ПАО “Газпром” председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода “Северный поток — 2” полностью завершено», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что оператор проекта закончил укладку последней трубы «Северного потока — 2». Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

По данным «Газпрома», по газопроводу «Северный поток — 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что «Газпром» планирует начать поставлять газ по первой нитке «Северного потока — 2» с 1 октября, а по обеим ниткам трубопровода — уже к 1 декабря.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 г. строительство газопровода было возобновлено, сообщает ТАСС.

Теги: "Северный поток - 2"

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