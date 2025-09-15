Страус эму за 50 км сбежал из парка в Ростовской области

128

Их Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области сбежал страус эму. Он успел преодолеть более 50 км, пока не был пойман.

О побеге птицы сообщили ТАСС в самом парке. Там рассказали, что страус по имени Эквивалент отправился осваивать новые территории. Его заметили военнослужащие и связались с руководством парка.

К тому времени эму успел добежать до поселка Первомайский в Красносулинском районе. Там его поймали и уже через несколько часов вернули домой. В парке он пока находится на карантине.

Фото pxhere.com