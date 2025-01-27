Стоимость полисов ОСАГО изменится в России с 27 января

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С 27 января расширяются границы тарифного коридора по ОСАГО для некоторых видов транспорта, эти изменения ранее анонсировал Банк России. Согласно указанию ЦБ, ценовой коридор расширен на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 т, а также на 11,57% для общественного транспорта — троллейбусов, трамваев, автобусов.

По заявлению регулятора, расширение тарифного коридора ОСАГО связано с высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Так, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тыс. рублей, а размер ущерба от аварий по вине водителей мототранспорта вырос на 32%.

С 27 января ОСАГО станет дороже для автовладельцев, которые оформляют полис «мультидрайв» (без ограничения числа допущенных к управлению водителей). На такие договоры, по данным ЦБ, приходится менее 2% от общего числа полисов.

В ряде регионов актуализированы значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Для 18 территорий, где средняя стоимость классических договоров ОСАГО была ниже среднероссийской на 31,8%, значения КТ повышены. Снижены они в 21 регионах, где средняя стоимость полисов была на 17,1% выше среднероссийской, пишут "Известия".

Как уточняет «Коммерсантъ», территориальные коэффициенты оказались снижены для ряда городов: к примеру, в Казани — с 1,8 до 1,7; в Барнауле — с 1,56 до 1,48; в Нижнем Новгороде — с 1,64 до 1,56; в Красноярске — с 1,64 до 1,56; в Волгограде — с 1,24 до 1,21; в Челябинске — с 1,88 до 1,77. Также впервые введен единый коэффициент (0,68) для новых регионов.