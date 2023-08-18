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Стоимость квартир в новостройках может вырасти на 8-10 процентов после решения Центробанка (ЦБ) повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. Резкое подорожание этому типу жилья предрек доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин, пишет РИА Новости.

Рост цен станет заметным к концу 2023 года, считает эксперт. Осянин пояснил, что в условиях повышения ипотечных ставок застройщики могут вводить дополнительные скидки и акции, чтобы привлечь покупателей. Кроме того, увеличится спрос на покупку новых квартир по льготной ипотеке под 8 процентов, так как ставки на вторичном рынке могут вырасти до 15-16 процентов.

Специалист также напомнил, что с октября 2023 года начнут действовать ограничения на ипотечные продукты от застройщиков. «После действия ограничительных мер ЦБ и повышения ключевой ставки, ожидаю снижение цен на рынке нового жилья вслед за 20-процентным падением спроса, а также возможно будет удорожание проектного финансирования», — резюмировал эксперт.

Аналогичную ситуацию на рынке недвижимости ранее спрогнозировал риелтор Олег Бендриков. Стоимость квартир в пределах 20-30 миллионов из-за увеличившегося спроса обычно повышается примерно на 2 миллиона, отметил специалист, пишет Лента.