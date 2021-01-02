Стоимость биткойна впервые превысила $32 тысячи

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Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 9,8% - до $32,054 тыс., обновив исторический максимум, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 19:13 мск.

На 19:26 мск биткойн торговался на отметке $32,338 тыс. (+10,2%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.

Фото: AP Photo/Kin Cheung/ТАСС