Стоимость биткоина обновила исторический максимум

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Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.01 мск рос в цене на 2,12% — до 58,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,68% - до 58,113 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина начала расти в декабре. После некоторой паузы криптовалюта вновь начала дорожать в начале февраля после того, как автопроизводитель Tesla решил инвестировать в биткоин 1,5 миллиарда долларов. Криптовалюта смогла побить январский рекорд почти в 42 тысячи долларов и продолжает расти в цене, сообщает РИА Новости.