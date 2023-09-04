Ставку по кредитам для строителей дорог снизят до 3%

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Правительство РФ возобновит субсидирование компаний для строительства и ремонта дорог, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%", – сообщил Мишустин. Правительство направит банкам в ближайшие четыре года почти 700 миллионов рублей для субсидирования ставки, "чтобы ускорить строительство инфраструктурных объектов".

Дорожные компании "смогут получать займы на опережающее выполнение заказов, в том числе и тех, которые реализуются в рамках программы "безопасные и качественные дороги", – сказал Мишустин.

Свыше 900 километров дорог к образовательным учреждениям в российских регионах уже приведены в нормативное состояние, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании, пишет Смотрим.