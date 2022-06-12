Стартовал Всероссийский фестиваль молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина"

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В День России, 12 июня, ВГТРК представляет 12-часовой телевизионный марафон-фестиваль молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина".

Ответ на вопрос, заложенный в названии марафона, дали тысячи музыкантов, вокалистов, ансамблей со всей необъятной России. Никаких ограничений по жанру, аранжировке, числу исполнителей. Но в каждой строчке – искренняя любовь к Отечеству и гордость за родной край. Всероссийский фестиваль патриотической песни продолжает череду больших мультимедийных марафонов ВГТРК.

"На базе ГТРК "Самара", поскольку первые марафоны мы делали на базе именно этого филиала, мы будем делать Всероссийский, практически круглосуточный телевизионный фестиваль-марафон патриотической песни, патриотического молодежного исполнения "С чего начинается Родина". Надеюсь, что после этого мы предложим нашим коллегам уже на федеральных каналах новых достойных исполнителей. Которые действительно любят Родину, которые песней объединяют нашу Великую страну. Сейчас это очень важно, чтобы была такая общая духоподъемная, объединяющая идея. Я надеюсь, что наш фестиваль-марафон и станет началом такой духоподъемной истории", – говорит заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

В проекте участвуют лучшие вокалисты, семейные ансамбли, хоровые коллективы со всей России. Артистам от 10 до 35 лет. Эти люди объединились вокруг идеи патриотизма и любви к Родине и готовы представить свои лучшие номера.

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