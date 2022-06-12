Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара заняла третье место в рейтинге самых гостеприимных российских городов, по мнению россиян
Самара заняла третье место в рейтинге самых гостеприимных российских городов, по мнению россиян
McDonald's выбрал новое название для ресторанов в России
McDonald's выбрал новое название для ресторанов в России
Губернатор Дмитрий Азаров приглашен в Кремль на День России
Губернатор Дмитрий Азаров приглашен в Кремль на День России
Стартовал Всероссийский фестиваль молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина"
Стартовал Всероссийский фестиваль молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина"
В Тольятти муж похитил нового избранника жены
В Тольятти муж похитил нового избранника жены
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Православные отмечают День Святой Троицы
Православные отмечают День Святой Троицы
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
-0.61
EUR 60.97
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Стартовал Всероссийский фестиваль молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина"

12 июня 2022 11:32
72
Стартовал Всероссийский фестиваль молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина"

В День России, 12 июня, ВГТРК представляет 12-часовой телевизионный марафон-фестиваль молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина".

Ответ на вопрос, заложенный в названии марафона, дали тысячи музыкантов, вокалистов, ансамблей со всей необъятной России. Никаких ограничений по жанру, аранжировке, числу исполнителей. Но в каждой строчке – искренняя любовь к Отечеству и гордость за родной край. Всероссийский фестиваль патриотической песни продолжает череду больших мультимедийных марафонов ВГТРК.

"На базе ГТРК "Самара", поскольку первые марафоны мы делали на базе именно этого филиала, мы будем делать Всероссийский, практически круглосуточный телевизионный фестиваль-марафон патриотической песни, патриотического молодежного исполнения "С чего начинается Родина". Надеюсь, что после этого мы предложим нашим коллегам уже на федеральных каналах новых достойных исполнителей. Которые действительно любят Родину, которые песней объединяют нашу Великую страну. Сейчас это очень важно, чтобы была такая общая духоподъемная, объединяющая идея. Я надеюсь, что наш фестиваль-марафон и станет началом такой духоподъемной истории", – говорит заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

В проекте участвуют лучшие вокалисты, семейные ансамбли, хоровые коллективы со всей России. Артистам от 10 до 35 лет. Эти люди объединились вокруг идеи патриотизма и любви к Родине и готовы представить свои лучшие номера.

Включайте прямую трансляцию на платформе "Смотрим"!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
208
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2022  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
116
Музыкальный фестиваль
11 июня 2022  11:19
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
488
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
11 июня 2022  10:37
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
1210
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
10 июня 2022  16:55
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
913
Весь список