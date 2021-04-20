Стали известны подробности послания Путина Федеральному собранию

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Источник редакции «ФедералПресс» раскрыл темы, о которых собирается рассказать Владимир Путин во время своего ежегодного послания. Выступление главы государства коснется не только последствий коронавируса, но и социальных гарантий, а также нововведений в области экономики.

«Глава государства обсуждает возможность увеличения пособий для семей, продления льготной ипотеки и пенсионные гарантии в социальной сфере. В области экономики Путин планирует заявить о поддержке разработок в области высоких технологий, в первую очередь медицинских и биологических», – сообщил источник «ФедералПресс», близкий к Госдуме.

По словам источника, Путин затронет и область внешней политики, в частности, взаимоотношений с Украиной.

Что касается борьбы с последствиями пандемии, то она, по мнению экспертов, куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Политический консультант Алена Август сообщила «ФедералПресс», что главу государства беспокоят такие «вышедшие на поверхность» вопросы, как зарплата узких специалистов в медицине и распределение финансирования в области здравоохранения.

«Раздражительность в обществе выросла. Люди требуют выполнения того самого социального контракта. Настроение такое – мы вам голоса, а вы нам – качественную медицину, образование, социалку, работу и зарплату. И все это нужно не после выборов в счастливом будущем, а сейчас», – пояснила Август.

По мнению эксперта, будут озвучены социальные инициативы «больше, чем несколько тысяч рублей пособия на детей». «Глава государства может заявить о новых решениях как для пенсионеров, так и для лиц предпенсионного возраста. Левый поворот, о котором говорят в мире, повлияет и на слова президента», – добавила эксперт.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Владимир Путин может огласить в своем ежегодном послании. В частности, обсуждался вопрос признания президентом статуса Донбасса.