Стали известны подробности послания Путина Федеральному собранию

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсуждалось сотрудничество в IT-сфере, медицине, туризме.
Дмитрий Азаров и посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко обсудили перспективные направления сотрудничества
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается усиление ветра
Здесь выращивают многочисленные виды хвойных и лиственных деревьев, в том числе крупномеры, а также кустарники.
В Алексеевском питомнике готовят саженцы для озеленения Самары
«Созвездие» - это не только фестиваль «особых театров», но и место культурного обмена, творческих встреч.
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В результате происшествия ребенок был госпитализирован.
В Тольятти 7-летний велосипедист столкнулся с легковушкой на дороге 
В таком случае в платежных документах за апрель будут отражены актуальные начисления за горячую воду.
До 25 апреля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС от своих клиентов
В режиме видеоконференцсвязи рассмотрены обращения жителей Марий Эл, Самарской и Саратовской областей.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин провел прием граждан
Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике. Всероссийский субботник будет посвящен теме городской среды и экологии.
Все желающие могу принять участие во Всероссийском субботнике
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.02
-0.23
EUR 91.75
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Стали известны подробности послания Путина Федеральному собранию

20 апреля 2021 14:00
151
Стали известны подробности послания Путина Федеральному собранию

Источник редакции «ФедералПресс» раскрыл темы, о которых собирается рассказать Владимир Путин во время своего ежегодного послания. Выступление главы государства коснется не только последствий коронавируса, но и социальных гарантий, а также нововведений в области экономики.

«Глава государства обсуждает возможность увеличения пособий для семей, продления льготной ипотеки и пенсионные гарантии в социальной сфере. В области экономики Путин планирует заявить о поддержке разработок в области высоких технологий, в первую очередь медицинских и биологических», – сообщил источник «ФедералПресс», близкий к Госдуме.

По словам источника, Путин затронет и область внешней политики, в частности, взаимоотношений с Украиной.

Что касается борьбы с последствиями пандемии, то она, по мнению экспертов, куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Политический консультант Алена Август сообщила «ФедералПресс», что главу государства беспокоят такие «вышедшие на поверхность» вопросы, как зарплата узких специалистов в медицине и распределение финансирования в области здравоохранения.

«Раздражительность в обществе выросла. Люди требуют выполнения того самого социального контракта. Настроение такое – мы вам голоса, а вы нам – качественную медицину, образование, социалку, работу и зарплату. И все это нужно не после выборов в счастливом будущем, а сейчас», – пояснила Август.

По мнению эксперта, будут озвучены социальные инициативы «больше, чем несколько тысяч рублей пособия на детей». «Глава государства может заявить о новых решениях как для пенсионеров, так и для лиц предпенсионного возраста. Левый поворот, о котором говорят в мире, повлияет и на слова президента», – добавила эксперт.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Владимир Путин может огласить в своем ежегодном послании. В частности, обсуждался вопрос признания президентом статуса Донбасса.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
141
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
174
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
20 апреля 2021  11:59
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Транспорт
179
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.
20 апреля 2021  10:32
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено
Транспорт
190
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
20 апреля 2021  09:59
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
Общество
203
Весь список