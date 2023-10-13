Срок уплаты имущественных налогов (земля, имущество, транспорт) физических лиц за 2022 год – не позднее 1 декабря 2023 года

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Налоговые уведомления по имущественным налогам и НДФЛ теперь можно получить не только в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, но и на портале «Госуслуг». Для подключения данной услуги, необходимо направить согласие на получение налоговых документов (ранее на портале отображалась только сумма задолженности по налогам).

Заплатить налоги можно не выходя из дома с помощью Личного кабинета налогоплательщика, мобильного приложения «Налоги ФЛ» и на портале Госуслуг (если есть согласие на получение документов от налоговых органов), а также в любом отделении банка, платежных терминалах или почтовых отделениях используя один из реквизитов, размещенных в налоговом уведомлении.