срок льготной оплаты штрафов за нарушение ПДД увеличат до 30 дней

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Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) могут вырасти в России со следующего года. Кроме того, до 30 дней может вырасти срок льготной оплаты штрафов, однако при этом будет необходимо оплачивать 75% от их размера, пишут "Ведомости".

По данным издания, в кабмине разрабатывают соответствующие поправки к КоАП. Ознакомившись с проектом поправок и сопроводительными документами, предлагаемыми к рассмотрению на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, "Ведомости" отмечают, что изменения коснутся увеличения размеров штрафов, а также периода их льготной оплаты. На сегодняшний день владелец авто в случае нарушения большинства ПДД в течение 20 дней может заплатить штраф "со скидкой" 50%.

"После принятия изменений придется платить 75% от штрафа, но срок льготной оплаты при этом вырастает до 30 дней", – пишут "Ведомости". Как указал изданию источник, близкий к правительству, культура оплаты штрафа "со скидкой" и в электронном виде "уже достаточно глубоко укоренилась", достигнув свою цель.

Штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагается увеличить с 1 до 1,5 тысячи рублей, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии или передачу права на управление ТС – с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Кроме того, может измениться вилка штрафов за превышение скорости: она с 500-5 000 рублей вырастет до 750-7 500 рублей. Увеличить предлагают также штрафы для нарушивших правила буксировки или перевозок грузов и правила движения крупногабаритного ТС.

Эксперты, мнение которых приводят "Ведомости", обратили внимание, что средства, собранные со штрафов, будут направлены в бюджеты субъектов. По словам близкого к правительству собеседника издания, планируется, что часть средств будет вложена в развитие дорожной инфраструктуры.