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Средняя российская семья в 2020 году потратила на ремонт 265 тыс. рублей

4 февраля 2021 12:18
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Средняя российская семья в 2020 году потратила на ремонт 265 тыс. рублей

Каждая двенадцатая российская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». Чаще других жильё обновляли жители Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем по стране такие работы обошлись россиянам в 265 тыс. рублей.

Ремонт крупнее мелкого косметического в 2020 году сделали 8% семей, проживающих в больших и средних городах. Большинство россиян (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удалённой работы качество жилья стало особенно важным. Ещё 7,8% респондентов занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Чаще других приводили своё жильё в порядок в 2020 году жители Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь ремонт сделали по 11% семей. Также обновлением своих квартир и домов активно занимались в Ярославле, Иванове, Череповце, Мурманске, Туле и Набережных Челнах (во всех этих городах — по 9% домохозяйств). Ещё в 25 городах, включая Липецк, Тверь, Орёл, Пермь, Нижний Новгород, Воронеж, Калининград и Челябинск, количество сделавших ремонт семей соответствует общероссийскому уровню. 

Чаще всего россияне красили или оклеивали стены (на этот вид работ приходится 34,3% общего количества), ремонтировали ванные комнаты (13%) и устанавливали пластиковые окна (8,4%). Также респонденты занимались обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%), перепланировкой квартир (5,6%) и заменой входных дверей (5,2%).

На ремонт в среднем по стране россияне потратили 265 тыс. рублей. Больше всех — 364 тыс. рублей — за ремонт заплатили жители Тюмени. За ними следуют петербуржцы (327 тыс. рублей), краснодарцы (318 тыс. рублей), воронежцы (295 тыс. рублей), москвичи (292 тыс. рублей) и казанцы (287 тыс. рублей).

Исследование проведено в 78 городах России с населением свыше 250 тыс. человек. В каждом городе опрошено не менее 400 респондентов.

Исследование «Сбербанк страхования» показало, что более половины россиян (51%) копят деньги на ремонт квартиры, а 13% берут на эти цели кредит или занимают у родственников и знакомых. Оплатить работы по обновлению жилья из текущих доходов могут менее трети респондентов (29%). Естественно, никто не хочет, чтобы деньги и усилия пропали зря, например из-за устроенного соседями потопа, поэтому квартиру лучше застраховать. Тогда при возникновении проблем полис покроет урон, нанесённый не только самому жилью, но и внутренним интерьерам, мебели, бытовой технике и так далее. В 2020 году «Сбербанк страхование» урегулировала 10,7 тыс. страховых случаев по программам «Защита дома +» и страхования ипотеки — это на 20% больше, чем в 2019 году. Общий объём выплат в 2020 году составил около 1 млрд рублей (плюс 30% к прошлому году).

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