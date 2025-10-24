спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза

107

За несколько месяцев до начала Черной пятницы представители бизнеса стали активнее готовиться к глобальной распродаже. Эксперты Авито Услуг выяснили, как в III квартале 2025 года изменился спрос на логистические услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А эксперты Авито Подработки проанализировали, как изменился спрос на подработку водителей.

По данным «Авито Услуг», в III квартале 2025 года заметно вырос интерес к услугам специалистов по логистике. Наибольший прирост пришелся на международное направление: спрос на специалистов по организации перевозок между странами увеличился почти на 20%.

Растет и спрос на подработку водителей. По данным Авито Подработки, в целом по России позиция водителя грузового транспорта стала одной из лидирующих по росту спроса — компании искали таких исполнителей на подработку более чем в 2 раза чаще (+106%).

В топ самых активных регионов по росту спроса на водителей грузового транспорта вошла Саратовская область, где количество вариантов подработки увеличилось почти в 3 раза (+161%). Заметно вырос спрос и в Тульской области (+161%), также в топ вошла Самарская область с ростом спроса в 2,5 раза (+154%).