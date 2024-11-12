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Спрос на посуточную аренду квартир в России за год вырос на 86%

12 ноября 2024 12:18
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Спрос на посуточную аренду квартир в России за год вырос на 86%

В октябре количество бронирований посуточных квартир в России по сравнению с аналогичным периодом 2023-го увеличилось на 86%. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Авито Путешествия», с которыми ознакомились «Известия» 12 ноября. В число самых популярных направлений у россиян вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.

По информации экспертов, средняя по РФ стоимость посуточной аренды квартиры в октябре составила 3,1 тыс. рублей. Наиболее доступные цены в прошлом месяце среди самых популярных регионов были зафиксированы в Челябинской и Тюменской областях (по 2,5 тыс. рублей в сутки), Волгоградской, Иркутской, Воронежской областях и Башкортостане (по 2,6 тыс. рублей). Самые высокие — в Москве (5 тыс. рублей в сутки), Санкт-Петербурге (3,5 тыс. рублей), Московской, Нижегородской областях и Татарстане (по 3,4 тыс. рублей).

При этом отмечается рост предложения таких квартир. Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин объяснил, что увеличение числа предложения происходит вслед за повышением спроса и показывает трендовые направления внутреннего туризма.

«Россияне, уже посетившие главные туристические локации, открывают для себя Дальний Восток, отправляются в Архангельскую и Мурманскую области на охоту за северным сиянием, а Нижегородская область активно привлекает туристов из Центральной России и Поволжья на уикенд благодаря развитой транспортной инфраструктуре, культурным достопримечательностям и гастрономии. Вслед за этим трендом владельцы жилья выводят свои объекты на нашу платформу», — сказал он.

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