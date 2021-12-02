Совфед разрешил применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам

120

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий экипажу воздушных судов применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания.

Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ в статью о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта в случае совершения противоправных действий на борту самолета.

В соответствии с документом, экипаж и охрана на основании распоряжения командира имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, специальные средства сдерживания в отношении лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться командиру самолета. Порядок действий при пресечении действий авиадебоширов устанавливается правительством РФ, сообщает РИА Новости.