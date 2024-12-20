Совфед одобрил запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

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Совет Федерации на пленарном заседании 20 декабря одобрил закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка, пишут "Известия".

Документ, в первую очередь, предполагает обязательную проверку законности нахождения ребенка на территории России. Затем будущий школьник должен успешно сдать тест на знание русского языка — тогда он будет зачислен в образовательное учреждение.

Уточняется, что контроль знаний будет бесплатным. Порядок проведения тестирования установит Министерство просвещения РФ, а методическое обеспечение — Рособрнадзор.

В Совфеде отметили, что закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.