Совфед одобрил закон о налогообложении цифровой валюты

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Совет Федерации одобрил предложенный правительствомзаконопроект о налогообложении цифровой валюты. Закон регулирует доходы и расходы от майнинга и сделок с цифровой валютой, вводит обязательства для операторов майнинговых инфраструктур сообщать о пользователях, иначе штраф — 40 тысяч рублей.

Доходы от операций с криптовалютой включат в общую налоговую базу: до 2,4 млн рублей — ставка 13%, свыше — 15%. Майнинг облагается налогом на прибыль, с 2025 года ставка вырастет до 25%. Майнеры не смогут применять упрощенные налоговые режимы.

В Налоговом кодексе появится новая статья, определяющая особенности расчета налоговой базы по операциям с цифровой валютой. Стоимость валюты будет определяться рыночной котировкой этой валюты.

Изменения вступят в силу с даты публикации, а основные положения начнут действовать с 1 января 2025 года, пишет Смотрим.