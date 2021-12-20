Совет Федерации разработал законопроект о взаимоотношениях роботов и людей в России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря.
Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку в казахстанской степи
В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.
Мишустин: в 2022 году расширят список предоставляемых на Госуслугах сервисов
В 14 квартале жилого района «Волгарь», в микрорайоне «Крутые ключи» и школы на 675 мест в  Автозаводском районе Тольятти.
Самарской области выделено из федерального бюджета 876 млн рублей на строительство еще трех школ
В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Вы сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.
«Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi»: новая акция билайна с выгодой до 50%
Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш.
В нескольких районах Самарской области в выходные работали мобильные пункты выдачи призов викторины  «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарец оскорбил судью во время заседания
Самарец оскорбил судью во время заседания
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.73
0.16
EUR 83.5
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Совет Федерации разработал законопроект о взаимоотношениях роботов и людей в России

20 декабря 2021 13:38
120
Совет Федерации разработал законопроект о взаимоотношениях роботов и людей в России

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов.

В документе дается определение понятию «робот», устанавливаются классы опасности, классификация роботов и закрепляются принципы взаимоотношений робота и человека

Законопроект определяет робота как продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.

Предлагается выделить два вида роботов: гражданские и служебные. Первые работают в интересах частных лиц, а вторые — государства и общества.

Кутепов предлагает запретить в России роботов, если они самостоятельно способны принимать решения. Например, если они умеют использовать оружие, взрывные устройства или любое другое оружие массового поражения.

Документ направлен для отзыва в Минэкономразвития РФ и Минцифры РФ, сообщает ТАСС.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
126
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
130
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
20 декабря 2021  11:57
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
158
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 декабря 2021  13:25
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
572
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
18 декабря 2021  10:48
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
796
Весь список