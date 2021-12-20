Совет Федерации разработал законопроект о взаимоотношениях роботов и людей в России

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов.

В документе дается определение понятию «робот», устанавливаются классы опасности, классификация роботов и закрепляются принципы взаимоотношений робота и человека

Законопроект определяет робота как продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.

Предлагается выделить два вида роботов: гражданские и служебные. Первые работают в интересах частных лиц, а вторые — государства и общества.

Кутепов предлагает запретить в России роботов, если они самостоятельно способны принимать решения. Например, если они умеют использовать оружие, взрывные устройства или любое другое оружие массового поражения.