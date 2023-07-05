Сотрудникам Минпромторга запретят пользоваться iPhone

157

Чиновникам Минпромторга и сотрудникам подведомственных организаций с 17 июля будет запрещено пользоваться смартфонами Apple в рабочих целях.

Соответствующее распоряжение за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова направила работникам еще 4 июля, пишут "Ведомости".

Сотрудников одной из компаний-разработчиков IT-решений, который знает о внутреннем запрете министерства, в беседе с изданием рассказал, что в ближайшее время аналогичные правила введут и в других крупных ведомствах и регионах.