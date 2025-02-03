Сотни рыбаков ринулись на озеро в Карелию ловить "сбежавшую" из садков форель

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В нескольких садках на карельском озере Лавиярви злоумышленники разрезали сетки, в которых выращивалась форель. В результате уплыло от 42 до 45 тонн рыбы.

Узнав об этом, к озеру приехали сотни рыбаков.

"Озеро небольшое, и законных оснований не давать там ловить рыбу обычным рыбакам нет", – рассказал глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин.

По предварительным данным, в воскресенье, 2 февраля, на озеро за "сбежавшей" форелью приехали около полутора тысяч человек.

В беседе с РИА Новости Крупин выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся в инциденте с разрезанными сетками.

В местных пабликах при этом пишут, что сотни человек с ледорубами превратили лед на озере у деревни Рауталахти в решето. Причем, некоторые стали ловить рыбу прямо в садки.

Для контроля ситуации форелеводы вызвали полицию. Прибывшие на озеро правоохранители выписали рыбакам штрафы от 2 до 5 тысяч рублей и конфисковали удочки и сети, сообщает Telegram-канал "Вкратце. Петрозаводск. Карелия".