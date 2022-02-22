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Состав сторон Минских соглашений остаётся неизменным. Россия не является одной из них, это положение дел остается прежним и после признания ей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации на Украине. Он добавил, что Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами.

По словам дипломата, западные коллеги делают это, раздувая уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину. Фактически они подталкивают украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса.

"Надувшийся таким образом общими стараниями Запада и Украины пузырь не мог не лопнуть. В минувшие выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР", – напомнил Небензя, что выступивший на заседании Совбеза ООН украинский постпред при всемирной организации Сергей Кислица заявил, что Украина просит Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам, передает Радио Маяк.