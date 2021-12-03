СМИ:Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов

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Минтранс скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от коронавируса, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как пишет газета, когда проверка станет обязательной, сертификат нужно будет предъявить только перед регистрацией на рейс.

"QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов", — говорится в публикации.

Планируется, что после покупки билета авиакомпания пришлет пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале Госуслуг, уведомление о необходимости получить документ.

"Если сертификат к этому моменту (к началу регистрации на рейс. — Прим. ред.) так и не появится на Госуслугах, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета", — пояснили источники.

Собеседник издания утверждает, что ведомство представит скорректированную позицию 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы.