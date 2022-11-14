СМИ: большая пресс-конференция Путина не состоится в этом году

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Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина могут перенести на 2023 год, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По их информации, на данный момент финальное решение о том, состоится мероприятие до конца года, которое традиционно проводится в декабре, не принято. Также источник издания рассказал, что подготовка к пресс-конференции еще не началась. По словам одного из источников, при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции на Украине.

В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 55 минут, на мероприятии глава государства ответил на 55 вопросов о внутренней, внешней политике, региональных проблемах и даже личном отношении к коронавирусным ограничениям.

Ранее издание РБК сообщало, что в Кремле началась подготовка к посланию президента Федеральному собранию. В последний раз российский лидер обращался с посланием Федеральному собранию в апреле прошлого года.