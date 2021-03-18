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Следующая индексация пенсий в России запланирована на 1 апреля

18 марта 2021 10:27
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Следующая индексация пенсий в России запланирована на 1 апреля

Следующая индексация пенсий запланирована на 1 апреля. Будет пересчитана социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"Эта пенсия выплачивается в рамках государственного пенсионного обеспечения тем, кто не "заработал" прав на страховую пенсию. Социальную пенсию получают порядка 3,2 млн россиян. Повышение производится ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2021 году она составит 3,4%, а ее среднегодовой размер достигнет 10183 рублей", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что неработающие пенсионеры получают проиндексированные выше инфляции выплаты с января. По его подсчетам, среднегодовой размер такой выплаты может вырасти до 17443 рублей.

У более 7 млн работающих пенсионеров пенсия не индексируется уже несколько лет, но ежегодно в августе ее перерассчитывают с учетом уплаченных страховых взносов.

Индексация накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат рассчитывается ежегодно до 1 мая и производится до 1 августа, сообщает РИА Новости.

"Негосударственные пенсии индексируются согласно пенсионным правилам каждого НПФ. Обычно это происходит 1 апреля за счет заработанного в предыдущем году инвестиционного результата, но не менее 0% либо иной, предусмотренной договором ставки минимальной гарантированной доходности", - разъяснил Биезбардис.

Фото: Pixabay.com

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