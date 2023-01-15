Следственному комитету России исполняется 12 лет

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15 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники СК России. В этот день в 2011 году вступил в силу федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Таким образом, ведомство было выведено из структуры прокуратуры и стало самостоятельным государственным органом, который подчиняется напрямую президенту.

Сотрудники СКР занимаются расследованием разного вида правонарушений, противодействуют бандитизму и организованной преступности, берутся за сложные дела и раскрывают резонансные убийства прошлых лет, пишет РТ.