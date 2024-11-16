Я нашел ошибку
Главные новости:
Нужно один день подумать о покупке, чтобы понять, нужна ли она.
Финансовый консультант дала советы по осознанному и выгодному шопингу во время распродаж
Человек магического мышления верит в силу мыслей, следует суеверным ритуалам, обращает внимание на чёрную кошку, переходящую дорогу.
СОУНБ: психологи расскажут о влиянии суеверий на мышление человека
Врио министра здравоохранения региона отметил профессионализм сотрудников Самарской, Тольяттинской и областной станций скорой помощи.
Армен Бенян вручил награды представителям отрасли
Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились порядка 60% жителей.
Более половины жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
Скончалась актриса Светлана Светличная
Скончалась актриса Светлана Светличная
Спортсмены Самарской области поделились своим мнением по поводу проекта бюджета региона на 2025 год
Спортсмены Самарской области поделились своим мнением по поводу проекта бюджета региона на 2025 год
Жительница Жигулевска проникла в чужой двор под ограждением и похитила печь
Жительница Жигулевска проникла в чужой двор под ограждением и похитила печь
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборью
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборью
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100
0.98
EUR 105.71
1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные

Скончалась актриса Светлана Светличная

16 ноября 2024 14:18
133
Скончалась актриса Светлана Светличная

Названа предварительная причина смерти актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 84-летняя заслуженная артистка РСФСР умерла от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки.

Уточняется, что у Светличной было новообразование в лобной доле мозга. Из-за болезни Альцгеймера у нее были проблемы с речью и мышлением, памятью. В последнее время, уточнил источник, она жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

В конце августа врачи признали звезду неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.

Светлана Светличная знакома зрителю по фильмам «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Им покоряется небо», «Семнадцать мгновений весны», пишет Газета.

О том, что актриса умерла, первой сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
16 ноября 2024  11:42
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
200
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
16 ноября 2024  11:07
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
195
Губернатор отметил, что краеугольным камнем исполнения бюджета, проект которого сегодня был принят в первом чтении, является кристальная чистота, открытость.
15 ноября 2024  21:42
«Время действовать, а не рассуждать»: глава региона Вячеслав Федорищев обратился к депутатам Самарской Губернской Думы
1017
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
15 ноября 2024  12:46
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
491
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
15 ноября 2024  11:01
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
301
Весь список