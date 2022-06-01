СК РФ выступает за изменение порядка регистрации в соцсетях

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Зампредседателя СК РФ Елена Леоненко заявила, что ведомство выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, передают РИА «Новости».

«На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала она.

Леоненко добавила, что данный вопрос требует изучения.

По ее словам, качественный мониторинг в интернете запрещенной информации и ее блокировка остаются важными задачами.