Я нашел ошибку
Главные новости:
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
В Самаре трамваи по улице Красноармейской пока не пошли
В Самаре трамваи по улице Красноармейской пока не пошли
В Самарской области 42 % жителей ждут скорую дольше положенного
В Самарской области 42% жителей ждут скорую дольше положенного
Туристический поток в Самарскую область в 2021 году вырос на 40%
Туристический поток в Самарскую область в 2021 году вырос на 40%
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
ЭкоСтройРесурс устанавливает накопители для пластиковых крышек в Чапаевске
ЭкоСтройРесурс устанавливает накопители для пластиковых крышек в Чапаевске
В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий
В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий
Самарский рапирист - в 1/4 финала на Олимпиаде!
Самарский рапирист - в 1/4 финала на Олимпиаде!
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Систему одного окна для помощи семьям начнут внедрять в РФ в августе

26 июля 2021 10:59
115
Систему одного окна для помощи семьям начнут внедрять в РФ в августе

Внедрение системы одного окна для помощи семьям начнется в России в августе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Постараемся выстроить эту систему одного окна, посмотрим на сложности, которые будут возникать. Мы объединяемся с центрами управления регионами, омбудсменами, органами соцподдержки, губернаторами для создания этой службы. Он (проект по внедрению системы. — Ред.) стартует в августе», — сказала Кузнецова в интервью «РИА Новости», опубликованном 26 июля.

Омбудсмен подчеркнула, что проект в целом можно назвать пилотным. В ближайшее время будут определены пять регионов для его реализации.

«Будем выделять сначала отдельные категории семей, чтобы отработать алгоритм, а затем можно будет расширять и не только для семей, но для всех, кому нужна будет поддержка», — добавила уполномоченный по правам ребенка.

Соглашение по внедрению проекта будет подписано с Минцифры, сообщают "Известия".

Теги: Минцифры Система одного окна

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации
12 мая 2021, 12:45
Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации
Прием заявок на участие в акселераторе проходит на сайте Фонда развития интернет-инициатив и продлится до 10 июня/ Интернет и коммуникации
667
Минцифры разрешит пользователям удалять предустановленные российские приложения
28 апреля 2021, 10:55
Минцифры разрешит пользователям удалять предустановленные российские приложения
В Минцифры сообщили, что поправки направлены на согласование в ФАС, Минэкономики, Роспотребнадзор и профильные ассоциации. Электронные технологии
681
В центре внимания
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
153
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
678
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
680
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
2351
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
1097
Весь список