Систему одного окна для помощи семьям начнут внедрять в РФ в августе

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Внедрение системы одного окна для помощи семьям начнется в России в августе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Постараемся выстроить эту систему одного окна, посмотрим на сложности, которые будут возникать. Мы объединяемся с центрами управления регионами, омбудсменами, органами соцподдержки, губернаторами для создания этой службы. Он (проект по внедрению системы. — Ред.) стартует в августе», — сказала Кузнецова в интервью «РИА Новости», опубликованном 26 июля.

Омбудсмен подчеркнула, что проект в целом можно назвать пилотным. В ближайшее время будут определены пять регионов для его реализации.

«Будем выделять сначала отдельные категории семей, чтобы отработать алгоритм, а затем можно будет расширять и не только для семей, но для всех, кому нужна будет поддержка», — добавила уполномоченный по правам ребенка.

Соглашение по внедрению проекта будет подписано с Минцифры, сообщают "Известия".