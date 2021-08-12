Система распознавания лиц в московском метро помогла задержать преступника

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Система распознавания лиц "Сфера" в московском метро в июле помогла задержать обвиняемого в убийстве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, передает РИА Новости.

"В июле с ее помощью обнаружили 221 человека. Большинство из них — люди в розыске, пойманные "умными" камерами в метро. Так, 25 июля на "Братиславской" с помощью этой системы задержали человека, которого обвиняют в убийстве", — отметили в ведомстве.

Еще одна не менее важная задача "Сферы" — поиск пропавших без вести. За месяц она помогла найти 35 человек, из которых 12 — дети.

Фото: соцсети