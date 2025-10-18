Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России

165

В России начался сезон «предзимья». Об этом 18 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пришел период, который носит такое красивое название «предзимье», — сказал он в беседе с ТАСС.

Он объяснил, что метеорологи используют собственную систему деления года, в которой шесть сезонов вместо привычных четырех. По его словам, после осени наступает период предзимья, который начинается в середине октября и продолжается до середины декабря.

Вильфанд отметил, что в это время циркуляция воздуха становится крайне изменчивой, а погода постепенно переходит к зимнему режиму, пишут "Известия".