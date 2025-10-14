Я нашел ошибку
Главные новости:
Государство сокращает госзаказ на беспилотники
Мошенники звонят гражданам от имени «Администрации города»
Синоптик предупредила о погодной аномалии грядущей зимой
Ребята защищают свой проект «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».
Самарские юннаты едут на Всероссийский детский экологический форум в Челябинск
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки.
В Сызрани 30-летний мужчина и его 44-летняя сожительница обвиняются в убийстве пенсионерки
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Совсем скоро в Самарской области пройдет Кубок России по гонкам дронов.
Сборная команда региона заняла второе место в командном зачете первенства России по гонкам дронов
По новой системе выдворения мигрантов решения принимает полиция, а не суд.
В Госдуме объяснили, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда
  • Персональные данные

Синоптик предупреждает о погодной аномалии грядущей зимой

14 октября 2025 09:12
129
Синоптик предупредила о погодной аномалии грядущей зимой

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что ближайшей зимой в России ожидается погодная аномалия.

В беседе с сайтом aif.ru 12 октября специалист отметила, что в декабре температура на европейской части РФ, юге Урала и в Западной Сибири будет немного ниже климатической нормы, а в остальные месяцы останется около нее или превысит ее. Более выраженное понижение ожидается на Камчатке.

В остальные месяцы, по ее словам, температура на большей части страны останется выше нормы или близкой к ней, пишут "Известия".

