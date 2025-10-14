Синоптик предупреждает о погодной аномалии грядущей зимой

129

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что ближайшей зимой в России ожидается погодная аномалия.

В беседе с сайтом aif.ru 12 октября специалист отметила, что в декабре температура на европейской части РФ, юге Урала и в Западной Сибири будет немного ниже климатической нормы, а в остальные месяцы останется около нее или превысит ее. Более выраженное понижение ожидается на Камчатке.

В остальные месяцы, по ее словам, температура на большей части страны останется выше нормы или близкой к ней, пишут "Известия".