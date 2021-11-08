253

Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, заявила РИА Новости представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, у большинства пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ. Профессор отметила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.

В России за сутки выявили 39 165 заболевших ковидом.