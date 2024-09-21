Силы ПВО России уничтожили и перехватили 101 беспилотник за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили и перехватили 101 дрон ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

Больше половины из этих беспилотников — 53 — были сбиты в Брянской области. Над территорией Краснодарского края ликвидированы 18 дронов. Пять дронов сбито и перехвачено над Калужской областью, по три над Тверской и Белгородской областями. Еще по одному БПЛА – над Смоленской и Курской областями, а также над Республикой Крым. 16 – над Азовским морем.

В ночь на 20 сентября над Белгородской областью средства ПВО сбили восемь украинских дронов.

Этим утром стало известно о падении обломков БПЛА в Краснодарском крае. В результате в Тихорецком районе возник пожар. "Пострадавших среди жителей района нет", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пишет Смотрим.