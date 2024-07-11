Силы ПВО Минобороны отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

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Силы ПВО Минобороны отразили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В российском военном ведомстве уточнили, что за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над четырьмя регионами.

Собянин рассказал, что атака беспилотника была отражена в Ступинском городском округе. На месте падения, согласно предварительным данным, нет разрушений, никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, пишет Лента.

По данным Telegram-канала Shot, громкий взрыв прогремел около 4:50 утра в 60 километрах к югу от Москвы. Местные жители услышали два хлопка: от одного из них затряслись стекла в окнах и сработала сигнализация у автомобилей.