Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

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Рост темпов инфляции в России свидетельствует о так называемом перегреве, необходимо принять меры для нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики. Об этом 3 июня заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если мы будем продолжать повышенный объем расходов, мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)», — сказал он.

Глава Минфина добавил, что нормализовать ситуацию необходимо как можно быстрее, чтобы не допустить обесценивания денег.

«Очевидно, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение. Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет», — заключил министр.

Ранее в этот день председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявила, что инфляция в России может ускориться в начале лета, потом выйдет на плато и к осени начнет замедляться.

Выступая на форуме, глава регулятора отметила, что инфляция в стране повышенная и приобретает всё более устойчивый характер. По ее словам, ускорение инфляции начиналось со временных факторов — повышения мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффекта ослабления курса.

Набиуллина указала, что инфляционные ожидания в России находятся на четырехлетнем максимуме, а также на повышенном уровне уже несколько месяцев. Глава регулятора добавила, что ЦБ на заседании 11 июня рассмотрит возможность сохранения или повышения ключевой ставки, пишут "Известия".

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