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Штрафы за выкладку вейпов на витрине могут вырасти вдвое

16 октября 2023 13:21
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Штрафы за выкладку вейпов на витрине могут вырасти вдвое

С начала лета электронные курительные устройства нельзя продавать в интернете, на ярмарках, выставках, через автоматы. Вейпы и айкосы запретили выкладывать на витрине. Но многие продавцы нарушают это требование. За это их могут оштрафовать на сумму от двух до пятидесяти тысяч рублей. Зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов считает, что этого недостаточно. Он предложил увеличить штрафы в два раза и приостанавливать деятельность магазина на месяц. 13 октября он отправил запрос в Роспотребнадзор (есть в распоряжении «Парламентской газеты»), чтобы ведомство навело порядок в этой сфере. Затем депутат планирует разработать законопроект об увеличении штрафов.


Уже девять лет в России запрещено выкладывать сигареты на витрине, а с 1 июня 2023 года ввели такое же ограничение для вейпов, айкосов и курительных устройств. Продавать их можно только в магазинах и павильонах, а в торговом зале разрешили демонстрировать лишь перечень такой продукции без графических изображений и рисунков. Но не все это соблюдают. Одни продавцы поставили на витрины затемненные стекла, другие выкладывают часть товара, а кто-то вообще игнорирует закон и предпочитает заплатить штраф.

Недавно в 18 регионах Центрального федерального округа прошли рейды по точкам продажи табака и курительных устройств. В большинстве из них вейпы и айкосы не скрывали от покупателей. Наказания для нарушителей небольшие по сравнению с потенциальной прибылью. Согласно статье 14.53 КоАП, обычных граждан ждет штраф 2-3 тысячи рублей, должностных лиц — 5-10 тысяч, компании — 30-50 тысяч рублей.

«Существующих штрафов недостаточно. Продавцов они не пугают, и многие продолжают выкладывать вейпы на витрине, что привлекает внимание несовершеннолетних покупателей и по сути является рекламой», — сказал «Парламентской газете» Александр Спиридонов. В Архангельской области депутат вместе с «Молодой гвардией Единой России» проверил 86 мест продажи курительных устройств. Оказалось, что 60 процентов торговцев нарушают закон.


Штрафы за демонстрацию вейпов нужно увеличить вдвое, считает Александр Спиридонов. Он направил запрос в Роспотребнадзор, чтобы ведомство навело порядок в этой сфере. Затем он планирует разработать законопроект об ужесточении санкций. Таким образом, штрафы для граждан могут вырасти до 4-6 тысяч, для должностных лиц — до 10-20 тысяч и для организаций — до 60-100 тысяч рублей.

Также он предложил за демонстрацию вейпов и айкосов на витрине приостанавливать деятельность магазина на тридцать дней. Это реально повлияет на доходы владельца бизнеса, который обязан платить зарплату сотрудникам и арендную плату. И тогда хозяева магазина будут вынуждены следовать букве закона.

Предприниматели понимают, что иногда проще заплатить штраф, но компенсировать его оборотом, прокомментировал «Парламентской газете» инициативу член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. «Регуляция должна соответствовать логике рынка: если штраф помещается в модель издержек бизнеса, то он не будет работать как предостерегающий механизм, — отметил он. — Поэтому, конечно, необходимо ужесточение ответственности за нарушение закона: либо повышать размер штрафа, либо менять меру на еще более суровую».

Но ситуация может очень различаться от региона к региону. Поэтому Алтухов считает, что менять законодательство в этой сфере можно, только послушав мнение субъектов Федерации. «Вполне возможно, что правильно было бы делегировать полномочия по установлению размеров штрафов на региональный уровень», — полагает парламентарий.


Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу. «Увеличение штрафов действительно может остановить нарушителей, — сказал он «Парламентской газете». — Но у нас в ЛДПР принципиальная позиция — вейпы нужно полностью запретить в России». По словам депутата, эти устройства продолжают продавать несовершеннолетним, организуют незаконную дистанционную торговлю.

Нилов напомнил, что десять лет назад была проблема с распространением курительных смесей и только полный запрет их употребления смог решить проблему. Для вейпов следует принять такие же жесткие меры, уверен парламентарий.

Полтора года назад ЛДПР внесла законопроект о полном запрете вейпов, но его не поддержали. Во фракции подготовили новую инициативу с такими же мерами. Как сообщил Ярослав Нилов, документ направили в Правительство для получения заключения.


Законом от 28.04.2023 № 178-ФЗ запретили не только демонстрацию электронных курительных устройств на витрине, но также рекламу и скидки. Упоминать устройства для потребления никотина в информационной продукции для детей также нельзя. В детских передачах, фильмах и мультфильмах говорить об айкосах и вейпах можно только при условии, что выражается отрицательное отношение к ним и содержится указание на опасность их потребления.

С 1 сентября такую продукцию запрещено продавать ниже минимальной цены, установленной Правительством. Также кабмин должен составить перечень запрещенных вкусовых добавок для вейпов, служащих для усиления или изменения их вкуса и усиливающих никотиновую зависимость. Такой список уже подготовили в Минздраве, предполагается, что соответствующий приказ вступит в силу с 1 марта 2024 года. После введения этих норм вейпы со вкусом клубники, банана, ментола и с другими популярными ароматизаторами продавать станет нельзя.

 

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