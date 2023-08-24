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Штрафы за треш-стримы могут составить до 700 тыс. рублей для должностных лиц

24 августа 2023 12:48
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Штрафы за треш-стримы могут составить до 700 тыс. рублей для должностных лиц

Штрафы за распространение треш-стримов могут составить до 700 тыс. рублей для должностных лиц. Помимо этого, треш-стриминг предлагается сделать отягчающим обстоятельством при совершении ряда преступлений. Об этом говорится в законопроекте, авторами которого выступили депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым.

Документ направлен в правительство для получения заключения, пишут "Известия".

«Проектом вводится административная ответственность для лиц, распространяющих в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, фото-, видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, и их последствий, призывы к совершению указанных деяний и (или) их пропаганду из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», — говорится в пояснительной записке.

Размер штрафа будет варьироваться от 200 тыс. до 600 тыс. рублей для граждан, и от 300 тыс. до 700 тыс. рублей для должностных лиц. Кроме того, дополнительно предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Законопроектом устанавливается, что протокол об административном правонарушении будет составляться должностными лицами Роскомнадзора и полиции, рассматривать дела будет суд.

Более того, суд будет накладывать запрет на пользование интернетом для таких людей на несколько лет.

Авторы закона также корректируют уголовную ответственность против треш-стримеров. Новым обстоятельством, отягощающим ответственность, стало совершение преступления в целях распространения материалов, транслирующих жестокость в отношении потерпевшего.

Во-вторых, уголовная ответственность усиливается за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров. Также по указанным составам вводится дополнительное наказание — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«Наш законопроект вводит и обязательство для социальных сетей осуществлять саморегулирование, на опережение выявлять такой контент и блокировать его», — заключил глава комитета, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Законопроект планируется рассмотреть в ходе осенней сессии Государственной думы.

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