штрафы за пропаганду чайлдфри составят до 5 млн руб. для юрлиц

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Штрафы за пропаганду идеологии бездетности (чайлдфри) могут достигнуть 400 тысяч рублей для физических лиц и 5 миллионов рублей для юридических, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц", – написал политик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Госдуме уже приступили к рассмотрению нового законопроекта, предусматривающего штрафы за пропаганду отказа от рождения детей. Идеологию чайлдфри планируют запретить транслировать в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Как подчеркивает Володин, сейчас в социальных сетях существуют тематические паблики, распространяющие неуважение к родительству, беременности, детям и многодетным семьям, в то время как большая и крепкая семья является основой крепкого государства.

Как сообщалось ранее, взыскания планируют ввести по аналогии со штрафами за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и смену пола. Сейчас их размер составляет от 100 тысяч рублей до 4 миллионов. Он зависит от статуса распространителя и канала размещения вредной информации, пишет Смотрим.